Людина знову може захворіти на коронавірус, якщо підхопить інший штам. Однак, однозначно сказати, чому відбувається повторне зараження складно.
Читайте такожУ МОЗ підтвердили виявлення в Україні британського штаму коронавірусу: подробиціПро це заявив лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології та медицини Київського національного університету ім. Т. Шевченко, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв, передають fakty.ua.
"Якщо проводити паралель з грипом, то людина може заражатися різними штамами коронавірусу (тільки недавно у нас з'явилася лабораторія, яка може визначити його геном). Не можна виключити і те, що в організмі вірус може перебувати досить довго, активуючись на тлі зниження імунітету", - пояснив фахівець.
Жигарєв зазначив, що контагіозність коронавірусу в кілька разів менша, ніж, наприклад, у вірусу кору.
"Якщо людина, перебуваючи навіть у близькому контакті з хворим, отримала недостатню дозу коронавірусу, то не захворіє", - розповів лікар.
При цьому він зазначив, що деякі люди через особливості імунної системи більш стійкі до зараження, проте не слід забувати і про безсимптомний перебіг інфекції.
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