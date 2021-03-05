Лікар зазначив, що деякі люди через особливості імунної системи більш стійкі до зараження.

Людина знову може захворіти на коронавірус, якщо підхопить інший штам. Однак, однозначно сказати, чому відбувається повторне зараження складно.

Читайте такожУ МОЗ підтвердили виявлення в Україні британського штаму коронавірусу: подробиціПро це заявив лікар-інфекціоніст вищої категорії, викладач Інституту біології та медицини Київського національного університету ім. Т. Шевченко, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв, передають fakty.ua.

"Якщо проводити паралель з грипом, то людина може заражатися різними штамами коронавірусу (тільки недавно у нас з'явилася лабораторія, яка може визначити його геном). Не можна виключити і те, що в організмі вірус може перебувати досить довго, активуючись на тлі зниження імунітету", - пояснив фахівець.

Жигарєв зазначив, що контагіозність коронавірусу в кілька разів менша, ніж, наприклад, у вірусу кору.

"Якщо людина, перебуваючи навіть у близькому контакті з хворим, отримала недостатню дозу коронавірусу, то не захворіє", - розповів лікар.

При цьому він зазначив, що деякі люди через особливості імунної системи більш стійкі до зараження, проте не слід забувати і про безсимптомний перебіг інфекції.

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Автор: УНІАН