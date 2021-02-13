За минулу добу коронавірус підтвердили у 5182 громадян. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників. У четвер кількість таких випадків залишалася в межах 4,7 тисячі.
Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.
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У п’ятницю з ускладненнями госпіталізували 1889 хворих, а виписали з лікарень 1658; 111, на жаль, померли, водночас 6144 одужали.
За добу здійснили 40806 тестувань.
Протягом всього часу пандемії в Україні захворіли 1 268 049 людей, з них: 1 112 299 одужали і 24 285 померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
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