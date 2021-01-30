За останню добу у світі виявили 570 976 нових хворих.

Станом на 6:30 30 січня у світі вже 101 053 721 підтверджений випадок інфікування коронавірусом та 2 182 867 смертей з початку пандемії.

Про це свідчать дані ООН.

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За останню добу у світі виявили 570 976 нових хворих, а 15 716 померли від ускладнень.

Згідно з відкритими даними, за кількістю хворих лідирує США (25 354 044), Індія (10 720 048), Бразилія (8 996 876), Росія (3 813 048), Сполучене Королівство (3 743 738), Франція (3 079 545).

Коронавірус в Україні і світі: новини

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Автор: УНІАН