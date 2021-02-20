Бідні країни повинні будуть боротися за залишки доз вакцини.

Заможні країни світу отримають на мільярд доз вакцини від коронавірусу більше, тоді як бідним країнам доведеться боротися за залишки запасів.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Глобального руху за викорінення бідності та виліковних захворювань ONE Campaign.

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На думку організації, такі країни, як США і Велика Британія повинні ділитися надлишковими дозами. Інакше «мільярди людей можуть залишитися без необхідного захисту від вірусу», а це, імовірно, продовжить наступ пандемії.

З’ясувалося, що на сьогодні США, ЄС, Британія, Австралія, Канада і Японія вже отримали понад 3 мільярди доз, що на мільярд більше, ніж того потребує населення з розрахунку по дві дози на людину.

«Заможні країни зробили ставку на вакцини ще на ранньому етапі пандемії. Але оскільки ці ставки вже є надлишком, потрібна серйозна кореляція курсу, якщо ми збираємося захистити мільярди людей у всьому світі», – доповіла старша директорка з політики ONE Campaign Дженні Оттенхофф.

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Автор: УНІАН