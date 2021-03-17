Через стрімке зростання захворюваності Львів опинився на межі «червоної зони».
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нині там фіксують найвищі показники з інфікування коронавірусом за весь час пандемії. За словами кореспондентки, мер міста Андрій Садовий не виключає повного локдауну.
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«У сьогоднішній ситуації ми стоїмо перед питанням взагалі закривати місто, вводити повний локдаун. Закривати кафе, ресторани… все закривати, якщо динаміка не буде сповільнюватися», – заявив Садовий на брифінгу.
Поки що в місті мінімальні обмеження. Учні 5-11 класів на дистанційному навчанні. Вулицями Львова їздять автомобілі з гучномовцями, які попереджають про третю хвилю COVID-19 і нагадують про обмежувальні заходи.
Місто готується до найгіршого сценарію. Планують розгорнути додатково 700 ліжок з киснем, ще понад 5 поліклінік перепрофілюють під денні стаціонари.
На облаштування додаткових ліжок вже виділили 18 мільйонів гривень.
В області дві профільні лікарні вже повністю заповнені на 90%, інші медзаклади – на 60%. Якщо темпи захворювання будуть такі ж стрімкі, як зараз, то ліжок вистачить приблизно на 2 тижні, зауважує журналістка.
Напередодні депутати Львівської міськради заговорили про доцільність запровадження «червоної» зони, мовляв, іншого способу зупинити такі стрімкі темпи епідемії немає.
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