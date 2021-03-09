За словами прем'єр-міністра, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про зростання кількості пацієнтів з важким перебігом COVID-19 в Україні.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

За словами Шмигаля, за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19 – майже 21 тис. проти 17 тис. 600. На сьогодні зайнято 29 тис. 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 тис. 157 ліжок, з яких 60 тис. забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тис. до 2 тис. Це означає, що кількість тяжких випадків збільшується, зазначив очільник уряду.

"В Україні продовжує діяти адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", – наголосив Шмигаль.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті.

Також голова МОЗ Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.

Коронавірус в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення операції Об'єднаних сил.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу. Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров