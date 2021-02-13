Понад 2 млн 383 тис. осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, вилікувались – більш як 60 млн 588 тис. людей.

Кількість хворих на COVID-19 у світі з початку пандемії перевищила 108 млн.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.

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За його даними, у світі з початку пандемії станом на сьогоднішній ранок виявлено 108 млн 195 тис. 727 осіб, хворих на COVID-19.

2 млн 383 тис. 096 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, вилікувались – 60 млн 588 тис. 317 людей.

Найбільше хворих померло у США – понад 480,7 тис., Бразилії – 237,4 тис., Мексиці – 172,5 тис., Індії – понад 155,5 тис., Сполученому Королівстві – понад 116,5 тис. й Італії – більш як 93 тис.

Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих продовжує перебувати на 17-му місці, між Іраном та Перу.

Коронавірус в Україні та світі:

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Автор: Вікторія Токарєва