У світі з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 105,4 млн осіб.
Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.
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За його даними, у світі з початку пандемії станом на сьогоднішній ранок виявлено 105 млн 401 тис. 152 особи, хворих на COVID-19.
2 млн 299 тис. 388 осіб померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, вилікувались – 58 млн 592 тис. 698 людей.
Найбільше хворих померло у США – понад 459,4 тис., Бразилії – 230 тис., Мексиці – 164,3 тис., Індії – майже 155 тис., Сполученому Королівстві – понад 111,4 тис. й Італії – більш як 90,6 тис.
Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих продовжує перебувати на 17-му місці, між Іраном та Перу.
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