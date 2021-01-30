З початку пандемії в Україні захворіли 126278 громадян.

Станом на ранок 30 січня в Україні ще 4685 підтверджених інфікованих. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Про це йдеться у даних в Telegram МОЗ.

Читайте такожЧому ховають у закритих трунах: Комаровський розвіяв ще один міф про коронавірус

З ускладненнями від вірусу в лікарні у п’ятницю госпіталізували 1906 хворих. 11 317 вдалось одужати, 149 людей померли.

За добу здійснили 41 781 тестування.

З початку пандемії в Україні захворіли 126278 громадян. З них 1014658 вдалось одужати, а 22628 хворих, на жаль, померли.

29 січня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Коронавірус в Україні та світі: новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН