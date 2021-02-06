За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області.

Станом на 5 лютого в Україні коронавірус виявили ще у 4310 громадян. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус інфо».

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За минулу добу з ускладненнями госпіталізували 1 884 хворих, померли 129 інфікованих. Одужали в п’ятницю 7 158 осіб.

Напередодні вихідних фахівці зробили 41 410 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 241 479 людей, з них 1 070 74 вдалось одужати, а 23 516, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: УНІАН