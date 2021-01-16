За весь час пандемії в Україні захворіли 1 154 692 людини. У Києві минулої доби виявили понад 800 хворих на COVID-19.

Станом на 16 січня коронавірус підтвердили у 7 729 громадян. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Про це інформує Telegram-канал міністерства охорони здоров’я.

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За минулу добу госпіталізували 2083 людини. 9792 особам вдалося одужати, водночас 144 померли від ускладнень. У п’ятницю зробили 48 700 тестів на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 154 692 людини, з них 857 183 одужали, а 20 686 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 16 січня

У Києві минулої доби виявили понад 800 хворих на COVID-19, померли 14 осіб. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Теlegram-каналі.

«У Києві за минулу добу - 821 хворий на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 2 тис. 175 летальних випадків від вірусу», - написав мер.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстровано 121 тис. 903 підтверджених випадків захворювання.

Учора захворіли 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 29 медиків.

До лікарень госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 935 людей. Усього коронавірус подолали 47 тис. 284 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 151, у Деснянському — 119 та в Дніпровському районі — 109 випадків.

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Автор: Вікторія Токарєва