З початку пандемії в Україні захворіли 126278 громадян. У Києві вчора було виявлено понад 340 хворих на COVID-19.

Станом на ранок 30 січня в Україні ще 4685 підтверджених інфікованих. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Про це йдеться у даних в Telegram МОЗ.

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З ускладненнями від вірусу в лікарні у п’ятницю госпіталізували 1906 хворих. 11 317 вдалось одужати, 149 людей померли.

За добу здійснили 41 781 тестування.

З початку пандемії в Україні захворіли 126278 громадян. З них 1014658 вдалось одужати, а 22628 хворих, на жаль, померли.

29 січня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківська (412), Львівській (353), м. Київ (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 30 січня

У Києві вчора було виявлено понад 340 хворих на COVID-19, померли внаслідок ускладнень 14 осіб. Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 341. Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 2 тис. 349 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 тис. 174», - повідомив він.

Так, минулої доби захворіли 193 жінки віком від 19 до 89 років, 131 чоловік віком від 22 до 89 років, 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень госпіталізували 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 2 тис. 129 людей. Усього коронавірус подолали 67 тис. 851 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому — 64 та в Подільському районі – 42 випадки.

Коронавірус в Україні та світі: новини

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Автор: Вікторія Токарєва