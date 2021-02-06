За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області.

Станом на 5 лютого в Україні коронавірус виявили ще у 4310 громадян. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус інфо».

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За минулу добу з ускладненнями госпіталізували 1 884 хворих, померли 129 інфікованих. Одужали в п’ятницю 7 158 осіб.

Напередодні вихідних фахівці зробили 41 410 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 241 479 людей, з них 1 070 74 вдалось одужати, а 23 516, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

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У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 212 осіб, 12 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Серед тих, хто захворів 5 лютого, - 124 жінки віком від 19 до 92 років і 2 дівчини по 17 років, а також 81 чоловік віком від 19 до 85 років і 5 хлопчиків від 7 до 14 років. До лікарень госпіталізували 27 пацієнтів.

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Одужали за добу в Києві 1 тис. 328 осіб. Усього коронавірус подолали 79 тис. 141 житель столиці.

Найбільше випадків захворювання вчора виявили в Дніпровському - 54, Дарницькому - 48 та Деснянському районах – 40 випадків.

Зазначається, що усього за період пандемії в столиці підтверджено 130 тис. 039 випадків захворювання, померли – 2 тис. 426 осіб.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Катерина Жирій