Раніше The Wall Street Journal з посиланням на фахівців ВООЗ повідомила, що Китай не надав її делегації необроблені дані про 174 ранні випадків COVID-19 в Ухані, а лише дав свої інтерпретації.

Звіт фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вирушили раніше у відрядження до Китаю для вивчення витоків поширення COVID-19, повинен бути вільним від впливу влади країни.

Читайте такожКитай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусомПро це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він закликав Китай розкрити відомості про перші випадки зараження коронавірусом.

"Ми глибоко стурбовані тим, як були передані ранні відомості з розслідування COVID-19, а також питаннями, які ставилися в процесі отримання цих відомостей. Звіт зобов'язаний бути незалежним, а виявлені експертами відомості — вільними від впливу уряду Китаю",— сказав Салліван у поширеній ним заяві.

За його словами, «Китай повинен надати дані перших днів поширення», щоб можна було краще підготуватися до наступної пандемії, передає kommersant.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на фахівців ВООЗ повідомила, що Китай не надав делегації ВООЗ необроблені дані про 174 ранні випадки COVID-19 в Ухані, а лише дав свої інтерпретації. Також члени делегації допустили, що перші випадки зараження могли бути відзначені за два місяці до того, як Китай офіційно повідомив про зараження в Ухані.

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Автор: УНІАН