Якщо школи залишаться закритими до кінця лютого, це може призвести до зниження доходів нинішніх школярів протягом життя в середньому на 4,5%.

Експерти німецького Інституту економічних досліджень (Ifo) спробували підрахувати, який негативний економічний ефект можуть мати для Німеччини тимчасове закриття шкіл і переведення школярів на дистанційне навчання під час пандемії — негативний ефект пов'язаний з погіршенням освіти при подібному форматі.

Читайте такожМеркель продовжила карантин у Німеччині до 14 лютогоЯк розповів газеті Handelsblatt економіст Ifo Людгер Вессманн, це може привести до «величезного економічного збитку як для окремих школярів, так і для економіки в цілому», тому що «ніщо в економіці освіти не має настільки грунтовних підтверджень, як зв'язок між освітою і доходами».

У Ifo підрахували, що 18 тижнів закриття шкіл — 12 тижнів навесні 2020 року і 6 тижнів зараз — можуть коштувати німецькій економіці 3,3 трлн євро до кінця XXI століття. За словами Вессманна, якщо школи залишаться закритими до кінця лютого, що цілком ймовірно через триваюче зростання заражень, це може привести до зниження доходів нинішніх школярів протягом життя в середньому на 4,5%. Якщо ж школи залишаться закритими до кінця березня, втрати німецької економіки в цілому зростуть з 3,3 трлн євро до 4 трлн євро, передає kommersant.

За словами Вессманна, в Нідерландах підрахували, що закриття шкіл на вісім тижнів призвело до того, що на випускних іспитах школярі показали недостатні знання, рівноцінні втраті 20% навчального року, тобто тим самим восьми тижням. Вессманн зазначає, що в Нідерландах дистанційне навчання було налагоджено краще, ніж у Німеччині, так що в Німеччині втрати виявляться більш істотними. Крім того, за його словами, при дистанційному навчанні школярі з неблагополучних сімей відстають за програмою особливо сильно, в той час як діти з сімей з більш високою освітою у батьків демонструють набагато менше відставання або взагалі не відстають.

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Автор: УНІАН