Наразі українці переживають другу хвилю пандемії.

Відомий львівський лікар Тарас Жиравецький назвав умову, за якої Україна може уникнути наступної, третьої хвилі коронавірусу.

Читайте такожВ Україні за добу виявили трохи більше 3 тисяч нових хворих на коронавірусСвою думку з цього приводу він висловив в інтерв’ю УНІАН.

«Зараз ми переживаємо другу хвилю коронавірусу, вона ще трохи триватиме. Третя хвиля може бути десь восени, але при умові, що вакцина нам не допоможе. Якщо вакцини впораються і зменшать кількість нових випадків, то, ймовірно, ми третьої хвилі і не матимемо», – зазначив він.

На думку лікаря, пік захворюваності в Україні прийшовся на листопад-грудень 2020-го, коли була найбільша кількість госпіталізацій:

«Хоча спочатку прогнозували, що через свята пік припадатиме на кінець січня. Але його вдалося зупинити завдяки тому ж локдауну, який був у січні. Він трохи обмежив навантаження на медичну систему. Та й, знову ж таки, багато людей вже перехворіли, тому не відбулося такого спалаху».

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Автор: Катерина Шварц