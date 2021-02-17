Таким чином мають дослідити хворобу більш детально і контрольовано.

У Великобританії розпочинають перші в світі випробування вакцин і ліків від коронавірусу на волонтерах, яких інфікують під наглядом лікарів.

Читайте такожУ Британії майже сотню добровольців навмисно заразять коронавірусомЯк повідомляє ТСН, інфікувати мають 90 здорових молодих людей, віком від 18 до 30 років. Їх піддадуть упливу коронавірусу в контрольованому середовищі і під пильним наглядом медиків.

У такий спосіб учені хочуть установити якою є мінімальна доза вірусу, достатня для зараження, і як саме імунітет людей реагує на інфікування. Ці дані зможуть використати під час розробки нових вакцин і методів лікування хвороби.

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Автор: УНІАН