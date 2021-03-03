Чоловік, у якого виявили коронавірус, повернувся тоді з дружиною з Італії.

У Чернівцях рівно рік тому був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу.

Читайте такожБагато пацієнтів у важкому стані: інфекціоністка розказала про ситуацію з коронавірусом у ЧернівцяхТоді чоловік з жінкою подорожували країнами, де був зафіксований COVID-19. Родина повернулася в Україну з Італії 26 лютого через румунський аеропорт.

Приїхавши додому, пара самоізолювалася, але за два дні у чоловіка з'явилися симптоми.

Він звернувся до сімейного лікаря та виконував усі його вказівки. 29 лютого, ввечері, у чоловіка з’явилися певні симптоми, що потребували консультації у інфекційній лікарні. Хворий був госпіталізований до обласної клінічної лікарні, яка визнана госпітальним центром, передає ТСН.

"Вони подорожували з 21 числа, симптоми з’явилися 28-го, госпіталізація відбулася 29-го числа і 1 березня були проведені вірусологічні дослідження. Симптоми наразі: лихоманка і сухий кашель", - сказав тоді заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

20 березня стало відомо про одужання цього пацієнта.

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Автор: УНІАН