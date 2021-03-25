Заборона стосується всієї території Франції.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Франції у зв'язку з пандемією коронавірусу ввело заборону збиратися поза приміщеннями групами більше шести осіб.

Читайте такожФранція, Німеччина, Італія: низька країн ЄС відновить вакцинацію препаратом AstraZenecaТелеграму про нові обмеження префектам направив глава МВС Жеральд Дарманен. У його розпорядженні сказано, що заборона стосується всієї території Франції, повідомляє kommersant з посиланням на Franceinfo. МВС також планує провести інформаційні акції в пресі та соціальних мережах, щоб нагадати французам про їхню відповідальність.

Коронавірус у Франції

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Автор: Ірина Погоріла