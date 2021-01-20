Чоловік не знав, що хворіє на коронавірус.

У Китаї зафіксували нове вогнище зараження коронавірусом, яким стала Північно-східна провінція Цзілінь. Спалах пов'язують з місцевим чоловіком, який приїхав з сусідньої провінції.

Читайте такожУ Китаю з'явився новий епіцентр зараження коронавірусомПро це пише The Global Times з посиланням на владу Китаю. За інформацією влади, чоловік спілкувався з уже інфікованим, від якого і захворів. Протягом декількох днів він не знав про те, що підхопив хворобу, і несвідомо поширював вірус серед літніх людей, передає ТСН.

Нібито за чотири дні чоловік провів 4 "семінари по здоров'ю", або маркетингові сесії в громадських клубах здоров'я для літніх жителів у містах провінції. За попередніми даними, через контакт з чоловіком могли заразитися більше сотні людей. Середній вік інфікованих - 63 роки, найстаршому 87 років.

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Автор: УНІАН