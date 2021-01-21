У Китаї почала зростати кількість тих, що інфікувалися коронавірусом, випливає з даних Держкомітету охорони здоров'я країни.
Читайте такожУ Китаї хворий на коронавірус чоловік заразив більше сотні людей, яким читавши лекції про здоров'яЗа останню добу було виявлено 144 нових хворих, з них 126 заразилися всередині країни, 18 прибули з-за кордону.
Для порівняння, за даними на вівторок, 19 січня, було виявлено 103 нових випадки, з них 88 були зафіксовані всередині країни, 15 - «завізні». На тлі зростання захворюваності в Китаї почали посилювати обмеження. Зокрема, школярів у Пекіні було вирішено перевести на дистанційне навчання з 23 січня, передає kommersant.
Коронавірус в Китаї
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