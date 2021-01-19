Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксоване зростання числа інфікованих.

У Китаї за добу виявлено 118 нових випадків зараження коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовані всередині країни.

Читайте такожCNN: В Ухані більшість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 страждали від симптомів навіть через піврокуПро це повідомив Держкомітет охорони здоров'я країни, передає interfax. Смертельних випадків від пов'язаних з коронавірусною інфекцією захворювань не зареєстровано.

За неділю було виявлено 109 нових інфікованих, всередині країни - 93, померлих не було.

Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксовано зростання числа інфікованих. За минулу добу було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня - 30.

Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлені 35 нових хворих (всі - в адміністративній центрі провінції місті Шицзячжуані), в той час як добою раніше було зафіксовано 54 нових випадки зараження, (52 - в Шицзячжуані).

У зв'язку з тим, що на території Хебей знаходиться Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, введені обмеження на в'їзд до столиці.

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Автор: УНІАН