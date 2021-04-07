Інфекціоніст зазначив, що в Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом, при цьому на ефект від введених обмежень сподіватися марно.

Комендантську годину в Києві потрібно вводити вже зараз, оскільки ситуація із захворюваністю коронавірусом в столиці критична, а в лікарнях катастрофічно не вистачає місць з киснем.

Читайте такожПерші партії вакцин Pfizer почнуть надходити найближчими місяцями - СтепановПро це в коментарі Главреду розповів старший викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії, кандидат медичних наук, інфекціоніст, екс-голова Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта.

"Вичікувати нічого - комендантська година потрібна вже зараз. Бо вже сьогодні заповненість ліжок у Києві дійшла "до ручки"! Чого ще чекати? У більшості лікарень ліжка зайняті на 100% і більше. Влада більше не може "домальовувати" місця. За таких умов госпіталізація фактично дорівнюватиме смертному вироку, оскільки кисню на додаткові ліжка просто може не вистачити", - підкреслив Курпіта.

Фахівець висловив думку, що сподіватися на поліпшення епідемічної ситуації завдяки вже введеним карантинним заходам в столиці немає підстав, тому що жителі Києва повністю ігнорують рекомендації влади.

Практика введення комендантської години широко застосовується в європейських країнах і є досить ефективною, оскільки допомагає перервати ланцюжки передачі коронавірусу, зазначив інфекціоніст.

"Втім, ефективною вона є, тільки якщо є можливості, сили і ресурси для того, щоб перевіряти дотримання цих обмежень. Якщо цього контролю не буде, то все зведеться до порожньої балаканини. Нам залишається тільки одне - ввести адміністративні заходи. Комендантська година - це ті ж обмеження, але з посиленням адмінвідповідальності громадян", – додав Курпіта.

Крім того, експерт зазначив, що ввести комендантську годину, як і будь-які інші обмеження, з точки зору епідеміології, потрібно на період 2-4 тижні.

"Щоб побачити ефект від карантинних обмежень, слід витримати два інкубаційні періоди. Інкубаційний період при звичайному перебігу коронавірусної інфекції становить 14 днів, тому введення жорстких заходів має тривати не менше чотирьох тижнів. Якщо взяти до уваги, що британський та інші нові штами, виявлені в Україні, мають менший інкубаційний період (3-7 днів), тоді ефект від обмежень можна буде побачити через два тижні", – зазначив фахівець.

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Автор: Ірина Погоріла