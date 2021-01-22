До кінця 2021 року пандемія COVID-19 в Україні може значно ослабнути.
Читайте такожПопередні результати: Степанов розповів, як вплинув локдаун на ситуацію з COVID-19Такий прогноз дав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі на одному з телеканалів, передає segodnya.ua.
"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, в тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що цього року ми вже побачимо серйозні послаблення. В мене є велике бажання. Щоб в літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все решта повернулось до нормального життя", – зазначив Степанов.
Крім того, Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.
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