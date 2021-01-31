Відповідне розпорядження набуває чинності на початку наступного тижня.

У Сполучених Штатах з наступного тижня запроваджують обов'язкове носіння масок у всіх видах громадського транспорту.

Читайте такожООН: у світі вже понад 100 мільйонів інфікованих коронавірусомПро це повідомляє "Голос Америки". «Увечері в п'ятницю Центри США з контролю і профілактиці захворювань (CDC) видали наказ про обов'язкове носіння захисних масок у всіх видах громадського транспорту. Цей крок було зроблено у рамках боротьби з поширенням коронавірусу в країні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наказ, який набуває чинності в ніч проти вівторка, вимагає обов'язкового носіння масок «під час посадки, висадки і поїздки будь-яким транспортним засобом на території Сполучених Штатів», а також у «всіх транспортних вузлах, що забезпечують перевезення в межах США». Їх можна буде знімати лише на короткий час - щоб поїсти або попити.

«Обов'язкове носіння масок ... у громадському транспорті захистить американців і дасть упевненість у тому, що ми знову зможе безпечно подорожувати навіть під час цієї пандемії», - йдеться в наказі.

Ця вимога не поширюється на дітей віком до 2 років і на осіб з певними проблемами зі здоров'ям.

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Автор: Тамара Отовська