Тим часом, вилікуватися від хвороби по всьому світу вдалося 51,5 млн осіб.

Кількість людей, які померли через коронавірус по всьому світу, досягла 2 млн.

Читайте такожКоронавірус залишиться з нами назавжди і стані сезонним захворюванням-глава ModernaПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Всього COVID-19 був виявлений більш ніж у 93,5 млн осіб в 191 країні світу.

Найбільше смертей від COVID-19 зареєстровано в США (390 649). Країна з 23,4 млн випадків зараження також займає перше місце за кількістю тих, що заразилися. Наступними за кількістю летальних випадків йдуть Бразилія (207 095) і Індія (151 918). Ці країни також входять до трійки лідерів за кількістю тих, що заразилися (10,5 млн - Індія і 8,3 млн Бразилія).

Тим часом, вилікуватися від хвороби по всьому світу вдалося 51,5 млн осіб.

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Автор: Ірина Погоріла