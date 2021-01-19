Там зазначили, що передумови для цього є, але для однозначної відповіді треба поспостерігати кілька сезонів.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) не виключають, що COVID-19 стане сезонним захворюванням - це залежить від ефективності вакцинації.

Читайте також100 тисяч на тиждень: у ВООЗ дали невтішний прогноз смертності від COVID-19Про це повідомила представник ВООЗ Меліта Вуйнович. При цьому навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує повного викорінення вірусу, додала вона.

«Передумови є, але для однозначної відповіді треба поспостерігати кілька сезонів. Щоб розглянути можливість усунення або викорінення COVID-19, треба подивитися, як довго вакцини забезпечують імунітет і наскільки ефективні програми вакцинації для досягнення високого імунітету. Але навіть наявність високоефективної вакцини не гарантує, що ми зможемо повністю знищити або викорінити вірус»,— сказала Вуйнович, повідомляє rg.ru.

На думку Меліти Вуйнович, при ефективній глобальній програмі вакцинації ймовірний сценарій полягає в тому, що коронавірус стане ендемічним вірусом з низьким рівнем загрози. Ендемічними називають захворювання, характерні для певної місцевості.

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Автор: УНІАН