У країнах Центральної, Східної Європи та на Балканах погіршилася ситуація з коронавірусом, хоча на початку лютого спостерігався спад.
Читайте такожНа півночі Італії виявили мутацію COVID-19, яка може бути стійкою до вакцинПро це повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге в Twitter.
За його словами, Європа стала другим регіоном у світі по захворюваності. У зв'язку з цим він закликав робити все можливе, щоб зупинити передачу коронавірусу.
"Той факт, що ми є другим найбільш постраждалим регіоном світу, повинен спонукати всіх нас продовжувати робити те, що, як ми знаємо, допомагає зупинити передачу", - написав він.
"Чотири з 10 країн світу з найбільшим числом випадків COVID-19, виявлених за останні 24 години, знаходяться в Європейському регіоні", – підкреслив Клюге.
Коронавірус в Європі
- За останню добу в Європі найбільшу кількість нових випадків зараження зафіксовано у Франції - майже 23 тис., Італії – 17 тис., Чехії – понад 12 тис. і Польщі – понад 7 тис.
- В Англії розшукують загадкового пацієнта з новою мутацією коронавірусу
- В Ізраїлі від COVID-19 повністю вакцинували більше половини дорослого населення
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