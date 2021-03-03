Там відзначили, що 4 з 10 країн світу з найбільшим числом випадків COVID-19, виявлених за останні 24 години, знаходяться в Європі.

У країнах Центральної, Східної Європи та на Балканах погіршилася ситуація з коронавірусом, хоча на початку лютого спостерігався спад.

Читайте такожНа півночі Італії виявили мутацію COVID-19, яка може бути стійкою до вакцинПро це повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге в Twitter.

За його словами, Європа стала другим регіоном у світі по захворюваності. У зв'язку з цим він закликав робити все можливе, щоб зупинити передачу коронавірусу.

"Той факт, що ми є другим найбільш постраждалим регіоном світу, повинен спонукати всіх нас продовжувати робити те, що, як ми знаємо, допомагає зупинити передачу", - написав він.

"Чотири з 10 країн світу з найбільшим числом випадків COVID-19, виявлених за останні 24 години, знаходяться в Європейському регіоні", – підкреслив Клюге.

Коронавірус в Європі

За останню добу в Європі найбільшу кількість нових випадків зараження зафіксовано у Франції - майже 23 тис., Італії – 17 тис., Чехії – понад 12 тис. і Польщі – понад 7 тис.

В Англії розшукують загадкового пацієнта з новою мутацією коронавірусу

В Ізраїлі від COVID-19 повністю вакцинували більше половини дорослого населення

Головні новини України та світу на ранок 3 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН