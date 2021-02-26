23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

Україна потрапила у мапу з вакцинації від коронавірусу. Відтепер відстежувати кількість щеплених громадян можна онлайн.

Рейтинг країни можна глянути на сторінці Bloomberg.

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Країни з найвищими показниками кампанії з імунізації забарвлені насиченим зеленим кольором. Через те, що вакцинація в Україні стартувала 24 лютого, наша держава поки посідає низьку сходинку у світовому і європейському рейтингу.

Згідно з даними мапи, безперечним лідером у світі залишається Ізраїль. Двоетапне щеплення там пройшло 35,8% населення, а понад половина отримала першу дозу вакцини. Тоді як у США дві дози ввели лише 6,5% від усієї кількості громадян.

Попри розроблену власноруч вакцину з ходом кампанії не квапиться Росія. Лише 1,2% росіян погодилися на першу дозу вакцини від коронавірусу.

В Україні ж за кілька днів кампанії було введено 0,00038 доз вакцини на 100 осіб.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: УНІАН