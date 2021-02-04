Новий сплеск почнеться вже навесні і вдарить в першу чергу по молоді.

Україну чекає ще не одна хвиля епідемії коронавірусу. Новий сплеск почнеться вже навесні і вдарить в першу чергу по молоді. У зв'язку з чим, антикоронавірусні заходи можуть бути подовжені до кінця цього року.

Читайте такожУ МОЗ назвали точну дату початку вакцинації від COVID-19Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

За словами фахівця, з появою нових мутантних штамів у нас буде кілька хвиль підвищення і зниження захворюваності. "Мутації будуть виникати протягом року в різних частинах світу", - зазначив він.

"Ми вже чуємо про Південно-Африканський штам, про азіатський, про американський штам і так далі. Ці повідомлення будуть надходити постійно. Однак такої кризи, як була станом на березень 2020 року, я думаю, вже не буде, тому що ми в значній мірі інформаційно готові і технологічно більш забезпечені, ніж були раніше", - розповів лікар.

Лікар зазначив, що щодо розвитку епідемічного процесу, то буде кілька хвиль підвищення і зниження захворюваності. "Зараз ми йдемо на зниження захворюваності, але, на жаль, повинен сказати, що, швидше за все в березні, до початку весни, у нас знову буде зростання числа інфікованих. Це буде пов'язано з тією хвилею, яка більше захопить молодих людей", - розповів Петров, зазначивши при цьому, що від мутацій буде залежати, наскільки важко будуть хворіти люди. "Ті країни, які прищеплюються, мають величезну перевагу, оскільки вони захищають свої групи ризику", - підкреслив інфекціоніст.

За його словами, світ потихеньку повертається до звичного життя, проте Україна відстає у вакцинації, відстає в засобах профілактики коронавірусної інфекції, "у нас, швидше за все, буде кілька хвиль".

"Це пов'язано з колективним імунітетом, який буде формуватися поступово. Тобто у нас буде кілька хвиль захворюваності, і в кінці 2021 – на початку 2022 року, швидше за все, зможемо говорити про закінчення активної фази коронавірусної кризи. Але за однієї умови - якщо не виникне такої мутації, до якої ми не готові або яку не передбачаємо", - вважає лікар.

Також він розповів про тестування в Україні. За його словами, якщо мова йде про ПЛР-тестування, то воно ловить саму РНК, незалежно від того, мутована вона чи ні. Цей тест на першому місці по чутливості.

"Якщо ми говоримо про антиген-тест, який робиться з носа і який досить поширений в Україні, то він також ловить навіть мутовані штами. Тому що виявляється так званий вірусний білок. Тобто ми виявляємо компоненти вірусу на слизовій оболонці. Його чутливість дещо менша, ніж ПЛР-тестування, але все одно він досить достовірний", - розповів фахівець.

При цьому він підкреслив, що на третьому місці тест на антитіла, який, по суті, є ретроспективним аналізом, коли отримується інформація на 7-й – 10-й день захворювання. "І це для нас, лікарів, досить часто не дуже актуально", - додав фахівець.

"Поки всі ці тести є абсолютно актуальними, чутливими. Їх можна використовувати", - підсумував Петров.

Також він розповів, що найбільш ефективні тести європейських виробників, які роблять їх, в першу чергу, для своїх потреб, а вже надлишок продають за кордон. "90% всіх тестів на українському ринку китайського виробництва. Їхня чутливість дещо гірша в зв'язку з тим, що витратні матеріали і пластик трохи гіршої якості. Збільшується кількість технологічних помилок на етапі виконання, там, де є людський фактор", - повідомив фахівець, додавши, що через місяць-два всі наші медичні працівники добре навчаться працювати з ними, помилок буде набагато менше, а достовірності більше.

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Автор: УНІАН