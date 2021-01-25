У Нідерландах введено комендантську годину, а в Австрії носіння масок зробили обов'язковим.

У Нідерландах через зростання захворюваності на коронавірус вирішили посилити карантинні обмеження.

Читайте такожУ ВООЗ повідомили, коли запуститися глобальний механізм з розподілу вакцин від COVID-19Як йдеться в сюжеті ТСН, з 25 січня, і щонайменше, до 9 лютого ввели комендантську годину. Вона триватиме з 21:00 до 04:00. Порушників погрожують штрафувати.

Нові заборони спровокували масові протести. Найбільше людей вийшло на вулиці в місті Ейндховен. Там акції завершилися сутичками з поліцією. Правоохоронці повідомляють про кілька десятків затриманих.

В цей час у Франції готуються ввести вже третій з початку пандемії локдаун. Через поширення "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Тим часом, в Австрії носіння масок зробили обов'язковими з сьогоднішнього дня. Зокрема, маски FFP2 будуть обов'язковими в громадському транспорті і супермаркетах, передає 112.ua з посиланням на The Local.

"Будь-який захист рота і носа - це добре, але маска FFP2 набагато краще", - поділився міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер.

Оскільки маски FFP2 дорожчі стандартних медичних масок, уряд обіцяв, що вони будуть доступні для австрійців за собівартістю, а люди з низькими доходами матимуть право на безкоштовні маски. Відзначається, що проблем з пропозицією масок FFP2 не виникне, навіть незважаючи на те, що попит буде рости після прийняття нового закону.

Перед цим уряд Австрії продовжив карантин, оголошений до 24 січня, ще на два тижні. Влада очікує на ще кілька складних місяців. Обмеження діятимуть до 8 лютого, після цього їх поступово послаблюватимуть. Підприємствам громадського харчування, готелям і організаторам заходів доведеться чекати відкриття аж до кінця лютого.

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Автор: УНІАН