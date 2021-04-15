Приблизно через тиждень після запровадження локдауну лікарі зафіксували зменшення кількості госпіталізації дітей.

Після запровадження локдауну приблизно через тиждень лікарі зафіксували зменшення кількості надходження дітей у лікарні.

Читайте такожУ Києві за місяць кількість охочих зробити щеплення від COVID-19 зросла удвічіПро це розповіла лікар Київської міської дитячої інфекційної лікарні, повідомляє Коронавірс_інфо в Телеграм-каналі.

За її словами приблизно через тиждень після запровадження локдауну "ми побачили зменшення кількості надходження дітей. Якщо у нас кожен день до цього було 20-25 надходжень, то зараз ми бачимо біля 10".

Крім того, у лікарні уточнили що в січні-лютому привозили по 120-130 дітей, а за березень пройшло більше 250 дітей, серед них багато дітей дошкілького віку. "Діти під киснем, хворі немовлята. Сьогодні їх — 41. П’ятеро дітей — на кисневій підтримці, одна дитина — в реанімації", - розповіла лікар і додала, що в першу хвилю коронавірусу такого не було.

Вона закликала не розлаблятися, дотримуватися санітарних норм, тому що у випадку такої ж потужної третьої хвилі лікарня може не витримати навантаження.

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Автор: Ірина Погоріла