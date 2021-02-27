Протягом семиденного карантину всі громадські місця в місті припиняють роботу.

Влада Нової Зеландії з завтрашнього дня, 28 лютого, на тиждень введе карантин в найбільшому місті Окленді. Приводом для локдауну стали два нових випадки захворювання на коронавірус.

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Як повідомляє газета New Zealand Herald, першим хворим став 20-річний місцевий житель, пізніше COVID-19 знайшли у його матері, передає kommersant.

Протягом семиденного карантину всі громадські місця в місті припиняють роботу, людям заборонено збиратися групами, скасовуються спортивні заходи. Місто також закриють на в'їзд і виїзд.

Коронавірус в Новій Зеландії

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Автор: УНІАН