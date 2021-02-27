Влада Нової Зеландії з завтрашнього дня, 28 лютого, на тиждень введе карантин в найбільшому місті Окленді. Приводом для локдауну стали два нових випадки захворювання на коронавірус.
Читайте такожГлава ВООЗ назвавши країни, які добре підготувалися до COVID-19Про рішення Кабінету міністрів ввести карантин оголосила прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.
Як повідомляє газета New Zealand Herald, першим хворим став 20-річний місцевий житель, пізніше COVID-19 знайшли у його матері, передає kommersant.
Протягом семиденного карантину всі громадські місця в місті припиняють роботу, людям заборонено збиратися групами, скасовуються спортивні заходи. Місто також закриють на в'їзд і виїзд.
Коронавірус в Новій Зеландії
- За останніми даними, в Новій Зеландії число хворих на COVID-19 перевищило 2,3 тис. Померли від коронавірусу 26 осіб.
- Нова Зеландія вирішила скасувати майже всі карантинні обмеження
- У Новій Зеландії знову з'явилися заражені COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram