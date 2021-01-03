Лідерами за кількість нових хворих є Миколаївська і Львівська області.

Станом на 3 січня в Україні коронавірус підтвердили у 4576 людей. З них – у 158 дітей і 172 медиків. Це ще менший показник, ніж у п’ятницю, коли вірус виявили у 5038 громадян.

Про це повідомляє МОЗ в офіційному Telegram-каналі.

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При цьому за добу зробили тільки 14576 тестів на коронавірус, у п’ятницю тестів було 17930.

У суботу до лікарень з ускладненнями госпіталізували 1306 осіб; 123, на жаль, померли, а 6250 одужали.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1074093 людини. З них 728865 одужали, а 18854 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН