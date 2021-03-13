Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - понад 1 тисяча нових хворих за добу.

За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових хворих на коронавірус. Згідно з офіційними даними, це найбільша кількість зареєстрованих інфікованих з середини грудня 2020 року.

Дані опублікував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

Також за минулу добу 3 967 госпіталізованих, 243 летальних випадки, 4 897 тих, кому вдалось одужати.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 1 451 744 людей, з них 1 219 773 одужали, а 28 158 померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків станом на 8:00 13 березня зареєстрована у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 13 березня

У Києві за минулу добу виявили 1 тис. 49 нових випадків COVID-19. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"+1049 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 145 959). 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років", - йдеться у дописі.

Водночас зафіксовано 24 летальних випадки (загалом - 2 тис. 881).

114 осіб учора було госпіталізовано, а 380 подолали коронавірус (загалом 98 тис. 28).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132)", - повідомив Кличко.

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Автори: Яна Ставська, Тетяна Поляковська