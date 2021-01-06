Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад 10% пацієнтів з COVID-19, що лікуються в стаціонарах, перебувають у тяжкому стані, і кількість таких хворих збільшується.
Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 7 тисяч нових хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.
«Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться в наших лікарнях та потребують відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару. Більше 10% - це тяжкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість тяжких хворих», - заявив він.
Коронавірус в Україні
- В Україні минулої доби коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 6 тис. 911 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 090 тис. 496 осіб, одужали – 761 тис. 898, померли – 19 тис. 357.
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