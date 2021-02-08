Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус також позитивно оцінив протиепідемічні заходи, вжиті українською владою.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус запевнив, що очолювана ним організація продовжить підтримувати Україну у період пандемії коронавірусу.

Читайте такожВ Україні відкривається форум, присвячений боротьбі з COVID-19 і відкриттю кордонівЯк передає кореспондент УНІАН, про це Гебреєсус сказав під час онлайн включення для виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"ВООЗ залишається відданою підтримці України в реагуванні на пандемію і для розбудови безпечної та здорової України", - сказав Гебреєсус.

Він сказав, що віддає належне українським медикам, які докладають усіх зусиль для протидії пандемії коронавірусу.

"І я хочу пообіцяти, що ВООЗ продовжить надавати вам підтримку для того, щоб рятувати життя і відбудовувати нормальне життя країни, і я вітаю Україну з тими ранніми кроками, з тими ранніми заходами, до яких ви вдалися для того, щоб протидіяти COVID-19", - наголосив Гебреєсус.

Він нагадав, що ВООЗ спільно з міжнародними партнерами з Європейського Союзу і Світовим банком підтримувала Україну з початку пандемії.

"Ми намагалися розбудовувати потужності лабораторій, а також покращити спроможності, які стосуються протидії пандемії. ВООЗ також надала підтримку більш як 200 українським медзакладам та лабораторіям в рамках протидії розповсюдженню туберкульозу і ВІЛ/СНІД, а не тільки пандемії", - сказав Гебреєсус.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я позитивно оцінив протиепідемічні заходи, вжиті українською владою.

"Ви знаєте, що цей вірус можна утримувати, якщо дотримуватися відповідних умов, включаючи тестування, ізоляцію, а також підтримку карантину. І ми усі можемо відігравати свої окремі ролі з тим, аби захистити себе та інших, зберігаючи соціальну дистанцію, уникаючи великих скупчень людей, носячи маски, відчиняючи вікна. І я закликаю вас продовжувати діями таким чином", - підсумував Гебреєсус.

Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Всеукраїнський форум стартував вранці 8 лютого. На ньому присутній президент Володимир Зеленський.

Участь у заході візьмуть представники України, Євросоюзу та міжнародних організацій.

Головними темами для обговорення стануть плани уряду на 2021 рік з подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

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Автор: Віталій Саєнко