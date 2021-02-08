Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус запевнив, що очолювана ним організація продовжить підтримувати Україну у період пандемії коронавірусу.
Читайте такожВ Україні відкривається форум, присвячений боротьбі з COVID-19 і відкриттю кордонівЯк передає кореспондент УНІАН, про це Гебреєсус сказав під час онлайн включення для виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
"ВООЗ залишається відданою підтримці України в реагуванні на пандемію і для розбудови безпечної та здорової України", - сказав Гебреєсус.
Він сказав, що віддає належне українським медикам, які докладають усіх зусиль для протидії пандемії коронавірусу.
"І я хочу пообіцяти, що ВООЗ продовжить надавати вам підтримку для того, щоб рятувати життя і відбудовувати нормальне життя країни, і я вітаю Україну з тими ранніми кроками, з тими ранніми заходами, до яких ви вдалися для того, щоб протидіяти COVID-19", - наголосив Гебреєсус.
Він нагадав, що ВООЗ спільно з міжнародними партнерами з Європейського Союзу і Світовим банком підтримувала Україну з початку пандемії.
"Ми намагалися розбудовувати потужності лабораторій, а також покращити спроможності, які стосуються протидії пандемії. ВООЗ також надала підтримку більш як 200 українським медзакладам та лабораторіям в рамках протидії розповсюдженню туберкульозу і ВІЛ/СНІД, а не тільки пандемії", - сказав Гебреєсус.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я позитивно оцінив протиепідемічні заходи, вжиті українською владою.
"Ви знаєте, що цей вірус можна утримувати, якщо дотримуватися відповідних умов, включаючи тестування, ізоляцію, а також підтримку карантину. І ми усі можемо відігравати свої окремі ролі з тим, аби захистити себе та інших, зберігаючи соціальну дистанцію, уникаючи великих скупчень людей, носячи маски, відчиняючи вікна. І я закликаю вас продовжувати діями таким чином", - підсумував Гебреєсус.
Форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"
- Всеукраїнський форум стартував вранці 8 лютого. На ньому присутній президент Володимир Зеленський.
- Участь у заході візьмуть представники України, Євросоюзу та міжнародних організацій.
- Головними темами для обговорення стануть плани уряду на 2021 рік з подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
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