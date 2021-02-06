Кількість вакцинованих від коронавірусу у світі перевищила кількість зареєстрованих випадків інфекції.
Про це на брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
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«У якомусь сенсі це гарні новини й чудове досягнення за такий короткий проміжок часу. Та понад 75% цих щеплень проводяться лише у десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП», – зауважив він.
Майже 130 країн з населенням у 2,5 мільярда людей досі не отримали першу дозу вакцини. Водночас є і країни, які вакцинували більшу частину населення.
«Усі уряди зобов’язані захищати свій народ. Але як тільки країни, що вже отримали вакцину, щеплять своїх медпрацівників і літніх людей, найкращий спосіб захистити решту населення – поділитися вакцинами, щоб інші країни могли це теж зробити», – додав Гебреісус, зауваживши, що зволікання з імунізацією дає вірусу більше шансів повернутися до початкового стану.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedroshttps://t.co/Bc8geVbAuh— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 5, 2021
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