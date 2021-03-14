У ВООЗ вважають відсутність фінансування серйозною проблемою в умовах появи нових штамів COVID-19.

Глобальний проект по боротьбі з коронавірусом ACT-Accelerator, запущений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), потребує фінансування в розмірі $22,1 млрд.

Читайте такожВООЗ схвалила екстренне застосування однодозної вакцини від коронавірусуПро це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На даний момент ACT-Accelerator виділено $11 млрд, але ми як і раніше стикаємося з дефіцитом фінансування в розмірі $22,1 млрд. Ми закликаємо країни в повному обсязі профінансувати ACT-Accelerator як кращу інвестицію в глобальне відновлення»,-сказав Гебрейесус на брифінгу.

За його словами, ця сума становить малу частку від більш ніж $13 трлн, які, за оцінкою МВФ, країни з високим рівнем доходу витратили на податково-бюджетне стимулювання. Він вважає відсутність фінансування серйозною проблемою в умовах появи нових штамів COVID-19, обмеження поставок вакцин і відставання у впровадженні нових засобів діагностики, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла