Глобальний проект по боротьбі з коронавірусом ACT-Accelerator, запущений Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), потребує фінансування в розмірі $22,1 млрд.
Читайте такожВООЗ схвалила екстренне застосування однодозної вакцини від коронавірусуПро це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«На даний момент ACT-Accelerator виділено $11 млрд, але ми як і раніше стикаємося з дефіцитом фінансування в розмірі $22,1 млрд. Ми закликаємо країни в повному обсязі профінансувати ACT-Accelerator як кращу інвестицію в глобальне відновлення»,-сказав Гебрейесус на брифінгу.
За його словами, ця сума становить малу частку від більш ніж $13 трлн, які, за оцінкою МВФ, країни з високим рівнем доходу витратили на податково-бюджетне стимулювання. Він вважає відсутність фінансування серйозною проблемою в умовах появи нових штамів COVID-19, обмеження поставок вакцин і відставання у впровадженні нових засобів діагностики, передає kommersant.
Вас також можуть зацікавити новини
- США і країни ЄС збільшать свої внески в ініціативу COVAX
- У ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом в Європі
- ВООЗ виступає проти обмежень на експорт "антикоподібних" вакцин
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram