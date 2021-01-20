За останній тиждень було виявлено 4,7 млн заражень коронавірусом — це другий результат за весь час пандемії.

ВООЗ зареєструвала у світі 93,9 тис. смертей від COVID-19 в період з 11 по 17 січня (+9%). Це рекордне число за весь час.

Читайте такожУ ЄС розповіли про плани ділитись надлишками вакцини проти коронавірусу з бідними країнамиПопередній максимум був встановлений тижнем раніше - 86,4 тис. померлих. Кількість смертей у світі перевищує вже 2 млн.

В Америці було зареєстровано 43,8 тис. смертей, в Європі - 37,7 тис., в Африці - 5 тис. у Південно-Східній Азії - 3,4 тис. зростання смертності спостерігалося у всіх шести групах країн. Захворюваність зросла в Африці, Східному Середземномор'ї та Західно-Тихоокеанському регіоні.

За останній тиждень було виявлено 4,7 млн заражень коронавірусом - це другий результат за весь час пандемії (-6%). Рекордне число було зареєстровано минулого тижня - 5 млн осіб, передає kommersant.

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Автор: УНІАН