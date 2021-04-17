За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україні коронавірус підтвердили у 14 984 людини. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це йдеться у даних МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 4 100 інфікованих, зареєстрували 440 смертей від ускладнень і 9 736 одужань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 936 228 осіб; з них одужали 1 475 556 і 39 536 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська