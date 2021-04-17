За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області.

У п’ятницю, 16 квітня, в Україні коронавірус підтвердили у 14 984 людини. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це йдеться у даних МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 4 100 інфікованих, зареєстрували 440 смертей від ускладнень і 9 736 одужань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 936 228 осіб; з них одужали 1 475 556 і 39 536 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 17 квітня 2021

У Києві минулої доби COVID-19 виявили в 1 тис. 112 осіб, 51 хворий помер. Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Вчора захворювання виявили у 654 жінок віком від 18 до 99 років, 421 чоловіка віком від 18 до 88 років, а також у 21 дівчини від 7 місяців до 17 років та 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Було госпіталізовано 142 людей з COVID-19. Ще 409 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.

За словами Кличка, за останню добу зафіксовано 51 летальний випадок серед хворих на COVID-19. Всього від початку пандемії у столиці внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли 4 тис. 172 осіб.

Загалом з початку пандемії у столиці підтверджено 184 тис. 412 випадків COVID-19.

533 особи за останню добу подолали коронавірус. Всього з початку пандемії хворобу подолали 114 тис. 929 жителів Києва.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали понад 13 тис. осіб. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

«13 044 людини щеплено проти COVID-19 за добу 16 квітня 2021 року в Україні», - написав він.

Також міністр повідомив, що з початку вакцинальної кампанії в країні щеплення отримала 445 тис. 861 особа, з них отримали першу дозу – 445 тис. 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 212 мобільними бригадами з імунізації та у 484 пунктах щеплень.

Станом на 16 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 тис. 119 людей.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Щеплення вакциною CoronaVac роблять поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть участь у проведенні ЗНО-2021.

Крім того, 16 квітня в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX надійшли перші 117 тис. доз вакцини Pfizer, перші щеплення цією вакциною почнуть роботи 18 квітня.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва, Богдан Слуцький