Лабораторія Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявила раніше не описану нову мутацію коронавірусу.
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Про це повідомляє видання Novinky із посиланням на директора лабораторії Омара Шері.
Це мутація так званого спайк-білка. Це характерний білок, виявлений на поверхні вірусу SARS-CoV-2. Нинішні вакцини спрямовані на нього.
За даними експертів, наявні вакцини від коронавірусу діють і проти нового штаму.
"На щастя, мутація знаходиться в положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", - сказав Шері.
Мутація коронавірусу: що відомо
- Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.
- У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.
- 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.
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