За даними експертів, наявні вакцини від коронавірусу діють і проти нового штаму.

Лабораторія Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявила раніше не описану нову мутацію коронавірусу.

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Про це повідомляє видання Novinky із посиланням на директора лабораторії Омара Шері.

Це мутація так званого спайк-білка. Це характерний білок, виявлений на поверхні вірусу SARS-CoV-2. Нинішні вакцини спрямовані на нього.

За даними експертів, наявні вакцини від коронавірусу діють і проти нового штаму.

"На щастя, мутація знаходиться в положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", - сказав Шері.

Мутація коронавірусу: що відомо

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.

У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій