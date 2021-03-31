За словами лікарів, цей штам вже активно циркулює у Франції.

У Франції виявили новий штам коронавірусу, який може виявитися більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.

Про це заявили в університетській мережі лікарень AP-HP, що обслуговує Париж та його околиці, повідомляє Європейська правда із посиланням на BFMTV.

Штам умовно назвали Андрі-Мондор, за назвою лікарні в місті Кретей, де його зафіксували вперше, та дали кодову назву 19B/501Y.

За словами лікарів, цей штам вже активно циркулює в країні. Дані секвенування геному вірусу свідчать, що він займає частку в 1,8% від усіх циркулюючих штамів у Франції, які досліджувалися.

У штаму виявили 18 мутацій, із яких 7 або 8 - білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій є зміни, що можуть вказувати на більшу заразність вірусу.

Лікарня, де вперше виявили цей варіант коронавірусу, продовжує дослідження його особливостей та стійкість до наявних вакцин.

Читайте такожУ Чехії виявили новий штам коронавірусу

Агентство громадського здоров’я Франції класифікувало новий штам як такий, що варто відстежувати.

Мутація коронавірусу: що відомо

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 у світі почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини.

У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки. У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

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Автор: Олександр Топчій