Прогнозується, що коронавірус з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

Через деякий час COVID-19 має перейти в керовану фазу, а поведінка самого патогена зміниться. Інфекція, скоріш за все, стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

Читайте такожСША і 13 країн стурбовані тим, що ВООЗ не змогла встановити джерело COVID-19Таку думку висловила епідеміолог, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо реагування на біологічні загрози Наталія Виноград, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Збудник не хоче вибивати популяцію настільки, щоб він не міг далі передаватися. Ми підлаштовуємося під збудник, а він під нас, це і буде така саморегуляція. Скільки на це піде часу, і які будуть етапи, невідомо, але ми до цього прийдемо", - сказала вона.

За словами епідеміолога, коронавірус з часом дійсно стане сезонним захворюванням або властивим певним віковим групам.

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Автор: Ірина Погоріла