На переконання керівника профільного парламентського комітету Михайла Радуцького, якщо зняти частину карантинних обмежень завчасно, то це може спровокувати новий спалах коронавірусної хвороби.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький наголосив, що пік третьої хвилі COVID-19 в Україні ще не настав, тому потрібно дуже уважно підходити до пом’якшення карантинних обмежень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначив, що в Івано-Франківській області комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину. Від сьогодні відчиняються дитячі садки. Якщо епідситуація покращиться, то з 5 квітня відновлять навчання у школах учнів перших-четвертих класів. Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності.

Разом з тим Радуцький рекомендував не поспішати з послабленням карантину.

«Пік третьої хвилі у країні ще не настав, тому потрібно дуже уважно підходити до пом’якшення карантинних обмежень. Якщо зняти частину з них завчасно, то це може спровокувати новий спалах коронавірусної хвороби», - підкреслив він.

За словами парламентарія, особливо це стосується західних областей, в яких традиційно активний трафік із сусідніми країнами. У той же час у Польщі епідемія вийшла на пікові показники - 26 березня зафіксований антирекорд – 35 тисяч інфікованих за добу. Сьогодні уряд Польщі готує рішення про введення комендантської години.

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У Німеччині кількість нових хворих за добу значно зросла до рекордних 25 тисяч. Тому влада Німеччини терміново посилила карантин та планує ще більш жорсткі заходи.

Більшість інших європейських країн після певного пом’якшення карантину знову повернулися до жорстких обмежень, зауважив Радуцький.

«Останніми днями чимало пропозицій з приводу запровадження в Україні загальнонаціонального локдауну. Я вважаю, епідситуацію потрібно й надалі регулювати методами адаптивного карантину. Встановлювати дійсно ефективні обмеження, які реально виконуються і не несуть загрози зупинки економіки», - резюмував голова профільного парламентського комітету.

Коронавірус в Україні: останні дані

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні в «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178. З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 652,4 тис. осіб, померли 32 тис. 132.

Глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні.

Головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Костянтин Гончаров