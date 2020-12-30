Локдаун з 8 січня допоможе знизити швидкість поширення вірусу / фото УНІАН, Микола Тис

На початку 2021 року зростання кількості захворювань на коронавірус у Києві та Україні буде на мінімальному рівні.

За словами начальника київської Держспоживслужби Олега Рубана, вже з'явилися перші характеристики того, що коронавірус перейшов у сезонне захворювання, передає Обозреватель.

"Для України характерне зниження захворюваності за останні два тижні, водночас із мінімальними показниками перших двох тижнів наступного року. Це пов'язано з канікулами, відпустками і святами. І поступовим підйомом захворюваності у третій, четвертий тиждень січня. Пік очікується у перші два тижні лютого", - уточнив він.

Він також додав, що локдаун з 8 січня дасть можливість знизити швидкість поширення коронавірусу.

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"Ми будемо спостерігати поступове зростання до лютого, а не стрибками", – резюмував Рубан.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН