Експерти скептично ставляться до офіційної статистики.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив, що "в Таджикистані на сьогодні коронавірусу нового типу немає".

Про це він заявив 26 січня в посланні до парламенту, пише Радіо Озоді.

За словами Рахмона, починаючи з 1 січня в країні не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом нового типу.

Однак, за його словами, відсутність коронавірусу не означає, що жителі можуть не дотримуватися санітарно-гігієнічних правил. Він також зажадав поміщати усіх, хто прибуває з інших країн, під карантин.

Основну увагу в питанні дотримання громадянами правил гігієни президент Таджикистану приділив весіллям і роботі мечетей. Він попередив парафіян, що у випадках недотримання санітарно-гігієнічних норм і правил "мечеті не працюватимуть".

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Мечеті в Таджикистані повинні відкритися з 1 лютого. Раніше влада вже попереджала про те, що в разі, якщо громадяни не будуть дотримуватися санітарних і гігієнічних норм, то мечеті будуть закриті. Однак жителі, і перш за все парафіяни, запитують, чому влада не звертає увагу на громадський транспорт і ринки, де дуже часто ці норми й правила не дотримуються.

Коронавірус в Таджикистані

МОЗ Таджикистан з початку року повідомив про поодинокі випадки виявлення хворих коронавірусом, лише 2, 5 і 10 січня.

За інформацією цього відомства, після 10 січня в країні не виявлено жодного нового випадку захворювання вірусом.

Однак експерти скептично ставляться до офіційної статистики, заявляючи, що масштаби зараження і смертності від коронавірусу нового типу в рази вище, ніж стверджує МОЗ.

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Автор: УНІАН