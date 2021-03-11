В організації відзначали, що до цього світ ніколи не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус.

Рівно рік тому, 11 березня 2020-го, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

«Ми дійшли висновку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію», – заявив того дня генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус.

Читайте такожУкраїна схвалила китайську вакцину від коронавірусу – ReutersТоді він також зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати.

Глава ВООЗ був упевнений, що країни можуть змінити хід цієї пандемії, «якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих».

Перші випадки зараження: де «народився» вірус

Вважається, що перші випадки інфікування відбулися в китайському Ухані та були пов'язані з ринком, на якому продаються морепродукти, а також птахи, змії, кажани та сільськогосподарські тварини.

Річ у тім, що в ході розшифровки генома коронавірусу в ньому виявили складові частини, близькі коронавірусам кажанів та панголінів. І на уханьському ринку були всі умови для рекомбінації коронавірусів цих тварин.

Вперше така версія з'явилася в заяві міської влади Уханя 31 грудня 2019 року.

Як передається коронавірус

Вірусом SARS-CoV-2 можна заразитися:

повітряно-крапельним шляхом (при кашлі, чханні, розмові);

контактно-побутовим шляхом (через рукостискання, предмети побуту);

повітряно-пиловим шляхом (з пиловими частинками в повітрі).

Як і інші респіраторні віруси, коронавірус поширюється через краплі, які утворюються, коли інфікована людина кашляє або чхає.

Крім того, він може поширюватися, коли інфікована людина торкається будь-якої поверхні, наприклад, дверної ручки. Люди заражаються, коли вони торкаються забрудненими руками рота, носа або очей.

Вважається, що інфікований найбільш заразний протягом перших трьох днів після появи симптомів, хоча поширення можливе і до появи симптомів, а також через людей, у яких немає симптомів.

Симптоми коронавірусу

До найбільш поширених симптомів відносяться:

висока температура тіла;

сухий кашель (або з невеликою кількістю мокротиння);

біль у м'язах;

задишка;

утомлюваність.

Серед рідкісних симптомів називають головний біль, закладеність грудної клітини, кровохаркання, нудоту, блювоту, діарею.

COVID-19 у світі: статистика та країни-«лідери» за кількістю заражень

Станом на ранок 10 березня 2021-го у світі підтвердили 117 мільйонів 556 тисяч 299 випадків зараження коронавірусом. Число померлих у всьому світі від пов'язаних із COVID-19 захворювань склало 2 мільйони 610 тисяч 128. Одужали при цьому понад 92 мільйони людей.

Перше місце за кількістю тих, хто заразився та помер, залишаються США. Там виявили понад 29 мільйонів випадків інфікування, зафіксували майже 530 тисяч летальних випадків, а вилікувалися близько 20 мільйонів людей.

Друге місце займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 11 мільйонів 262 тисяч 707, число померлих – 158 тисяч 69, поправилися близько 11 мільйонів людей.

Третє місце - у Бразилії. За час пандемії в країні зареєстрували 11 мільйонів 122 тисяч 429 хворих, з них померли 268 тисяч 370 осіб, а вилікувалися понад 9,8 мільйона.

COVID-19 в Україні: останні дані

Станом на ранок 10 березня в Україні виявили 1 мільйон 416 тисяч 438 заражень.

При цьому видужали 1 мільйон 204 тисяч 916 осіб, померли – 27 тисяч 423.

Найбільше заражень за останню добу виявили в Києві, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій та Львівській областях.

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Автор: Катерина Шварц