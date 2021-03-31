На Харківщині зареєстровано другий летальний випадок від СОVID-19 серед дітей – померло двомісячне немовля.
Читайте такожУ Харкові померла 8-місячна дівчинка з підозрою на коронавірусПро це повідомляє ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України».
«За останні 3 дні від СОVID-19 померли дві дитини. Дитина 11 років з Нововодолазького району понад 2 тижні перебувала в реанімації, була уражена ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом. Двомісячна дитина з міста Бахмут Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала у нашій області на стаціонарному лікуванні», - йдеться у повідомленні.
В лабораторному центрі додали, що особливістю третьої хвилі СОVID-19 є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. Перебіг хвороби у дітей набув більшої тяжкості.
Зазначається, що в області у поточному місяці захворіло 1334 дитини. Більшість – учні загальноосвітніх закладів, дошкільники складають 38,9%, троє немовлят, народжених від хворих матерів.
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